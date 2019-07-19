https://static.news.ru/photo/b73b5ca0-949f-11e9-892a-fa163e074e61_1024.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российское посольство в Великобритании опубликовало карту, на которой Крым обозначен территорией Украины. Она послужила иллюстрацией к словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО проводит агрессивную антироссийскую политику под давлением Вашингтона.

Запись российского посольства заметили в украинском МИДе. Дипломаты Украины разместили сообщение в Twitter , в котором поблагодарили российских коллег «за признание очевидного».

Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру, — говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее News.ru сообщал, что петиция о выкупе Крыма, появившаяся на сайте президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о потребительском отношении к региону. Такое мнение высказал глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе. Он добавил, что Украина пока не понимает, что оказалась на грани катастрофы: покупательская способность Незалежной находится на нуле.