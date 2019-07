Запись российского посольства заметили в украинском МИДе. Дипломаты Украины разместили сообщение в Twitter , в котором поблагодарили российских коллег «за признание очевидного».

Thank you, @RussianEmbassy for admitting the obvious!



We expect other #Kremlin entities to follow your example - @mfa_russia and etc. #CrimeaIsUkraine https://t.co/hfOfSLMUAC