https://static.news.ru/photo/91fffc68-a26c-11e9-a3ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Aliaga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре пары элитных наручных часов украли за два часа у четырёх человек рядом с Елисейскими полями в Париже. Ущерб от этих краж составил в целом более 190 тыс. евро.

Как сообщает телеканал BFMTV, первой жертвой стал бразильский бизнесмен, у которого в 22.45 по местному времени неизвестный сорвал с руки часы марки Richard Mille стоимостью 130 тыс. евро. В 0:30 злоумышленник вырвал аксессуар за 18,5 тыс. евро у водителя, открывшего окно своей машины. В это же время на другой улице два бандита столкнули туриста из ОАЭ с самоката и забрали его часы, оцененные в 11 тыс. евро. А четвёртая кража произошла в 01.00, когда уже четыре грабителя попросили прикурить, после чего украли у пострадавшего прохожего Rolex за 31 тыс. евро.

Как писал News.ru, около 3 млн рублей унесли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института в Москве. По данным полиции, ЧП произошло в здании на Ленинском проспекте. Злоумышленник взломал дверь, зашёл в помещение и вскрыл сейф. После совершения преступления неизвестный скрылся. В правоохранительные органы обратился старший научный сотрудник организации с заявлением о пропаже крупной суммы денег.