Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Около 3 млн рублей украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ). По данным полиции, ЧП произошло в здании на Ленинском проспекте. Злоумышленник взломал дверь, зашёл в помещение и вскрыл сейф.

После совершения преступления неизвестный скрылся. В правоохранительные органы обратился старший научный сотрудник организации с заявлением о пропаже крупной суммы денег, пишет АГН «Москва». Представители силовиков сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее News.ru сообщал, что полиция разыскивает человека, вынесшего из квартиры в Северном Бутово драгоценностей на три миллиона рублей. Неизвестный проник в квартиру гражданки путём подбора ключей и скрылся с похищенным.

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