https://static.news.ru/photo/595ddb72-9fc5-11e9-ad69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Около 3 млн рублей украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ). По данным полиции, ЧП произошло в здании на Ленинском проспекте. Злоумышленник взломал дверь, зашёл в помещение и вскрыл сейф.

После совершения преступления неизвестный скрылся. В правоохранительные органы обратился старший научный сотрудник организации с заявлением о пропаже крупной суммы денег, пишет АГН « Москва ». Представители силовиков сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее News.ru сообщал, что полиция разыскивает человека, вынесшего из квартиры в Северном Бутово драгоценностей на три миллиона рублей. Неизвестный проник в квартиру гражданки путём подбора ключей и скрылся с похищенным.