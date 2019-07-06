Около 3 млн рублей украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ). По данным полиции, ЧП произошло в здании на Ленинском проспекте. Злоумышленник взломал дверь, зашёл в помещение и вскрыл сейф.
После совершения преступления неизвестный скрылся. В правоохранительные органы обратился старший научный сотрудник организации с заявлением о пропаже крупной суммы денег, пишет АГН «
Ранее News.ru сообщал, что полиция разыскивает человека, вынесшего из квартиры в Северном Бутово драгоценностей на три миллиона рублей. Неизвестный проник в квартиру гражданки путём подбора ключей и скрылся с похищенным.