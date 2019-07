Глава Турецкой Республики выразил надежду на то, что процесс поставок российского вооружения завершится уже к апрелю 2020 года.

На начало поставок систем в Турцию сирийская сторона, в свою очередь, отреагировала нейтрально. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, в частности, что у официального Дамаска нет никакого беспокойства насчёт ВТС Москвы и Анкары.

Рияд Хаддад, посол Сирии в Москве:

16 июля в Анкару прибыл десятый по счёту самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем. А сам процесс поставок начался 12 июля, оставив западных партнёров Турецкой Республики в раздумьях по поводу эффективных ответов на такую политику.

На фоне формального сохранения турецкого контроля над сирийской провинцией Идлиб и нерешённости её вопроса, звучали опасения, что Анкара может использовать С-400 не в интересах России или даже против её сил. Но в турецкой экспертной среде уверяют, что такой вариант маловероятен.

В разговоре с News.ru Керим Хас напоминает, что при экспорте такого высокотехнологичного оружия страна-экспортёр вводит специальную кодировку, которая препятствует возможности использования комплексов не по назначению и тем более против того государства, которое продаёт это вооружение. В качестве примера Хас приводит ситуацию 1974 года на Кипре, когда Турция не смогла в полной мере использовать свои боевые самолеты, которые были поставлены США.