Женщины Индии выстроили многокилометровую живую стену

Жительницы юго-западного индийского штата Керала выстроили живую стену, длина которой составила 620 км. Таким образом они решили показать единство индианок в борьбе за свои права и равенство полов.

По некоторым данным, в акции приняли участие от трёх до пяти миллионов женщин. Среди них находились известные актрисы, политики и члены регионального правительства.

Живая стена появилась после скандала, связанного с запретом женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать храм бога Айяппана. Осенью Верховный суд Индии постановил, что в храм могут заходить женщины всех возрастов, однако желающих посетить святое место закидывали камнями и палками несогласные с данным решением мужчины, передаёт телеканал NDTV.

NSS, KCBC, Muslim League nd bjpee went 2 d next level 2 defame this. Media played 2nd fiddle. And finally We The People win, #vanithamathil #KeralaLeads #withtheconstitution #OurRenaissance

India you can too, defeat the force of fascism and money power and a bought out media.. pic.twitter.com/FymTQUYygY