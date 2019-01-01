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Женщины Индии выстроили многокилометровую живую стену

Idrees Abbas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жительницы юго-западного индийского штата Керала выстроили живую стену, длина которой составила 620 км. Таким образом они решили показать единство индианок в борьбе за свои права и равенство полов.

По некоторым данным, в акции приняли участие от трёх до пяти миллионов женщин. Среди них находились известные актрисы, политики и члены регионального правительства.

«Цель сегодняшнего формирование женской стены — укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с тёмными сторонами жизни», — заявила активистка Коммунистической партии Индии (марксистской) Бринда Карат.

Живая стена появилась после скандала, связанного с запретом женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать храм бога Айяппана. Осенью Верховный суд Индии постановил, что в храм могут заходить женщины всех возрастов, однако желающих посетить святое место закидывали камнями и палками несогласные с данным решением мужчины, передаёт телеканал NDTV.

Ранее News.ru писал, что новый закон о «третьем поле» вступает в силу в Германии с 1 января. Согласно инициативе, теперь немецкие интерсексуалы смогут при заполнении официальных документов указывать свою половую принадлежность не как «женскую» или «мужскую», а как «иную».


#индия #гендерноенеравенство #женщины #права
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