https://static.news.ru/photo/9138e65c-ad6e-11e9-8b6d-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон и Дональд Трамп Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Пользователи Сети сравнили будущего премьер-министра Великобритании с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. 24 июля он официально станет британским премьер-министром — после того как Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Congrats UK... you now have your very own orange buffoon running things. Good luck. You’re gonna need it... #BorisJohnson #Trump pic.twitter.com/4mJXVOrDYf — Andy Ostroy (@AndyOstroy) 23 июля 2019 г.

Внешняя схожесть двух политиков серьёзно напугала людей. Многие отметили, что они имеют похожий рост, одинаковый цвет волос, а также некую эксцентричность в поведении.

Да начнётся битва причесок, — написал Devesh Dubey в Twitter.

При этом интернет-пользователи поздравили Джонсона с победой на выборах и пожелали удачи на новом посту.

Как писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет улучшить отношения между Москвой и Лондоном, потому что британский политик, называющий себя «убеждённым русофилом», любит РФ «странной любовью».