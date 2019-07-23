https://static.news.ru/photo/9138e65c-ad6e-11e9-8b6d-fa163e074e61_1024.jpgБорис Джонсон и Дональд ТрампФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Пользователи Сети сравнили будущего премьер-министра Великобритании с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. 24 июля он официально станет британским премьер-министром — после того как Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Как писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет улучшить отношения между Москвой и Лондоном, потому что британский политик, называющий себя «убеждённым русофилом», любит РФ «странной любовью».