https://static.news.ru/photo/8252cb68-ad3b-11e9-b7fa-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон (в центре) Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Об этом объявил правящий комитет партии.

24 июля Джонсон официально станет британским премьер-министром — после того, как Тереза Мэй сложит свои полномочия. Елизавета II примет её отставку и попросит нового премьера сформировать правительство.

Как писал News.ru,три члена британского кабинета министров планируют подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны. Такое намерение высказали министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаймонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.