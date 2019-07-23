https://static.news.ru/photo/e881901e-ad49-11e9-ac1b-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет улучшить отношения между Москвой и Лондоном, потому что британский политик, называющий себя «убеждённым русофилом», любит РФ «странной любовью».

Ранее главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. 24 июля он официально станет британским премьер-министром — после того, как Тереза Мэй сложит свои полномочия.

По интенсивности атак на Россию он (Джонсон-ред.) уступает разве что экс-министру обороны Уильямсону, — написал сенатор в своём Twitter.

Он отметил, что прадед Джонсона был родом из Российской империи.

Прадед Джонсона родом из Росс. империи, а сам он называет себя «убеждёнными русофилом», но Россию «любит странную любовью». По интенсивности атак на Россию он уступает разве что экс-министру обороны Уильямсону. Контакты возможны, но заметного улучшения отношений не предвидится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июля 2019 г.

Как писал News.ru, Пушков прокомментировал публикацию британских СМИ, что Россия может быть причастна к захвату британского танкера в Ормузском проливе. По его словам, Лондон не первый раз пытается уличить РФ в том, чего она не делала.