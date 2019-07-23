Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет улучшить отношения между Москвой и Лондоном, потому что британский политик, называющий себя «убеждённым русофилом», любит РФ «странной любовью».

Ранее главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. 24 июля он официально станет британским премьер-министром — после того, как Тереза Мэй сложит свои полномочия.

По интенсивности атак на Россию он (Джонсон-ред.) уступает разве что экс-министру обороны Уильямсону, — написал сенатор в своём Twitter.

Он отметил, что прадед Джонсона был родом из Российской империи.

Как писал News.ru, Пушков прокомментировал публикацию британских СМИ, что Россия может быть причастна к захвату британского танкера в Ормузском проливе. По его словам, Лондон не первый раз пытается уличить РФ в том, чего она не делала.

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