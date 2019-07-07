Мощный взрыв прогремел в афганском городе Газни. В результате погибли, по меньшей мере, 12 человек.

По некоторым данным, среди жертв восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей.

Также 43 человека получили ранения. Большинство из них являются школьниками. Информация об их состоянии пока не поступала, передаёт агентство Pajhwok.

Ранее News.ru писал, что рынок в афганской провинции Фарьяб подвергся обстрелу. На его территорию попал миномётный заряд. В результате погибли и пострадали свыше 40 мирных жителей.

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