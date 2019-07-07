Мощный взрыв прогремел в афганском городе Газни. В результате погибли, по меньшей мере, 12 человек.
По некоторым данным, среди жертв восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей.
Также 43 человека получили ранения. Большинство из них являются школьниками. Информация об их состоянии пока не поступала, передаёт агентство Pajhwok.
Update: 8 police and 4 civilians were killed and 43 civilians wounded in— Pajhwok Afghan News (@pajhwok)
#Ghaznicity. pic.twitter.com/FdkQlS67uR 7 июля 2019 г.
Ранее News.ru писал, что рынок в афганской провинции Фарьяб подвергся обстрелу. На его территорию попал миномётный заряд. В результате погибли и пострадали свыше 40 мирных жителей.