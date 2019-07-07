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Мощный взрыв прогремел в афганском городе Газни. В результате погибли, по меньшей мере, 12 человек.

По некоторым данным, среди жертв восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей.

Также 43 человека получили ранения. Большинство из них являются школьниками. Информация об их состоянии пока не поступала, передаёт агентство Pajhwok.

Update: 8 police and 4 civilians were killed and 43 civilians wounded in #Ghazni city. pic.twitter.com/FdkQlS67uR — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 7 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что рынок в афганской провинции Фарьяб подвергся обстрелу. На его территорию попал миномётный заряд. В результате погибли и пострадали свыше 40 мирных жителей.