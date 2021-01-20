Журналисты раскрыли содержание записки Трампа Байдену

https://static.news.ru/photo/435a66a0-5b5e-11eb-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пользователи соцсетей распространяют копию послания, которое бывший президент США Дональд Трамп якобы оставил избранному главе государства Джо Байдену, инаугурация которого состоялась 20 января.

Напутствие от старого президента новому, оставленное в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете, — давняя американская традиция. Письма написали также бывший вице-президент Майк Пенс (он обратился к вступившей в должность Камале Харрис) и бывшая первая леди Мелания Трамп, которая передала сообщение для Джилл Байден.

Спустя некоторое время после инаугурации Байдена в соцсетях стала распространяться копия записки, которую якобы оставил Трамп. В частности, документом поделилась известная журналистка и радиоведущая Лидия Куранадж, однако доказательств подлинности документа она не привела.

Джо, ты знаешь, что я победил, — говорится в письме.

Trump reportedly left a note for Biden..do you think it was this? pic.twitter.com/DPj8AYa2rH — Lidia Curanaj (@LidiaNews) January 20, 2021

Полномочия бывшего президента США истекли в полдень 20 января (20:00 мск). В этот же день Дональд Трамп и Мелания покинули Белый дом. Политик не стал дожидаться инаугурации избранного президента Джо Байдена, отправившись в город Палм-Бич во Флориде. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где президент США регулярно проводил выходные и праздники. Уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс.

Как писал NEWS.ru, одновременно со вступлением Джо Байдена в должность президента США дизайн официальной интернет-страницы Белого дома изменился.