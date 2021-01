Журналисты раскрыли содержание записки Трампа Байдену

Напутствие от старого президента новому, оставленное в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете, — давняя американская традиция. Письма написали также бывший вице-президент Майк Пенс (он обратился к вступившей в должность Камале Харрис) и бывшая первая леди Мелания Трамп, которая передала сообщение для Джилл Байден.

Спустя некоторое время после инаугурации Байдена в соцсетях стала распространяться копия записки, которую якобы оставил Трамп. В частности, документом поделилась известная журналистка и радиоведущая Лидия Куранадж, однако доказательств подлинности документа она не привела.