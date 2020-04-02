Жители Нью-Йорка готовы помочь россиянам, которые не смогут вылететь в РФ

https://static.news.ru/photo/170b9786-754a-11ea-8887-fa163e074e61_660.jpg Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке Фото: XinHua/GlobalLookPress

Русскоязычные жители Нью-Йорка оперативно откликнулись на просьбу бесплатно разместить у себя россиян, которые не смогут вылететь на родину.

Их соотечественники ждут вылета в Россию, ближайший состоится 3 апреля, однако самолёт не сможет забрать всех россиян из-за ограниченного количества мест на борту, сообщает ТАСС.

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США призвал русскоязычных жителей Нью-Йорка оказать помощь с жильём пассажирам, ждущим рейс.

В настоящее время в аэропорту Нью-Йорка находятся наши соотечественники, которые не могут улететь в Москву. Первый самолёт сможет вывезти большинство из них только завтра, 3 апреля, но, к сожалению, всех забрать не получается — желающих больше, чем мест. Если у кого-то из вас есть возможность предоставить комнату или спальное место некоторым пассажирам на сутки или даже несколько дней, то мы были бы вам крайне благодарны, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что буквально в первые же минуты появились отклики о готовности оказать помощь.

К нам поступают звонки и письма из Нью-Йорка, штата Коннектикут — кто-то готов разместить одного человека, освободив для него комнату, кто-то берёт целую семью, и это в первые минуты после того, как мы опубликовали просьбу, — процитировали председателя КСОРС США Елену Брэнсон в ТАСС.

Она отметила, что даже жители отдалённых штатов Америки выразили готовность оказать помощь. Они предложили перевести деньги на размещение россиян в гостиницах.

Мы не ожидали, что наши люди так быстро, искренне и с такой отзывчивостью воспримут просьбу о помощи, — призналась Елена Брэнсон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне на Филиппинах записали видео с просьбой помочь им вернуться домой. Они оказались заблокированы на острове Сибу после прекращения авиаперевозок и закрытия границ из-за коронавируса. При этом МИД РФ оценивает Черногорию, Филиппины и Молдавию как самые сложные страны для эвакуации граждан России.