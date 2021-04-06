Жену Байдена высмеяли за дерзкие чулки в сеточку

https://static.news.ru/photo/09109a4e-96de-11eb-92b7-96000091f725_660.jpg Джилл Байден Фото: Reuters

Наряд 69-летней первой леди США Джилл Байден вызвал волну насмешек в Интернете после того, как супругу президента запечатлели на фото возле трапа самолёта. На женщине была надета короткая юбка, ботильоны на высоких каблуках и дерзкие чулки в сеточку.

Пользователи Сети сразу же принялись обсуждать облик Джилл, некоторые поддержали её, назвав стильной и смелой женщиной. Нашлись и те, кто сравнил её с предыдущей первой леди страны — Меланией Трамп, пишет «ПолитРоссия».

Jill Biden's patterned tights spark a Twitter WAR - as critics brand her 'trashy' and 'embarrassing' https://t.co/bnN0NbFOqT — Daily Mail US (@DailyMail) April 6, 2021

По крайней мере, её соски не выглядывают, как у предыдущей первой леди. Мне очень нравятся её чулки и сумочка, — написала одна из интернет-пользовательниц.

Другие комментаторы отметили, что Джилл Байден выглядит как бабушка Мадонны и что в её возрасте неприлично одеваться вызывающе, как подросток.

Ей около 70 лет, и она пытается выглядеть как подросток. К тому же дрянной. Иди на урок, Джилл! — возмутился пользователь.

Ещё один фолловер заметил, что чулки первой леди США напоминают рыболовные сети. По его словам, она «наконец-то одевается, как юная девушка, которая изменила своему мужу с Джо Байденом».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, американцы высмеяли пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, давшую невразумительный ответ о причинах падения американского президента и о его здоровье. Она ответила на вопрос о самочувствии Байдена настолько странно, что это заставило граждан США переживать не только за здоровье президента, но и за здоровье всей администрации.