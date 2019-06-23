Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировала Геологическая служба США (USGS) на севере штата Калифорния.
Подземные толчки были замечены в 03:53 по времени UTC (06:53мск). Их эпицентр находился в пяти км к юго-западу от населённого Пункта Петролия. Глубина очага залегания составила 9,5 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее News.ru писал, что власти Японии отменили угрозу цунами на севере страны в префектуре Ямагата. Она была объявлена после землетрясения магнитудой 6,7.