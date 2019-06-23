https://static.news.ru/photo/a7d2f042-9577-11e9-ad8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировала Геологическая служба США (USGS) на севере штата Калифорния.

Подземные толчки были замечены в 03:53 по времени UTC (06:53мск). Их эпицентр находился в пяти км к юго-западу от населённого Пункта Петролия. Глубина очага залегания составила 9,5 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее News.ru писал, что власти Японии отменили угрозу цунами на севере страны в префектуре Ямагата. Она была объявлена после землетрясения магнитудой 6,7.