Зеленский выступит перед производителями оружия в США Зеленский обратится к участникам форума производителей оружия в США «Сила будущего»

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия. Ожидается, что он станет призывать их к наращиванию военных поставок в Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на устроителей мероприятия.

Подтверждено выступление президента Зеленского на конференции «Силы будущего», — отметил пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США.

Конференцию в американском городе Остин (штат Техас) 14 сентября проведет отраслевое объединение. Известно также об участии в ней министра обороны Украины Алексея Резникова.

Ранее стало известно, что министерство обороны США создало рабочую группу, целью которой является ускорение поставок вооружений союзникам Вашингтона. Группа была сформирована в августе. Группа должна добиться того, чтобы поставки оружия доходили до союзников США быстрее, чем это происходило прежде.