Зеленский назвал страну, которая получает большую часть денег для Украины Зеленский: две трети американской помощи Украине остаются и работают в США

Фото: president.gov.ua

Большая часть американской помощи Украине остается внутри Соединенных Штатов. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

Важно понимать, что две трети помощи, предоставленной нам из США, остаются и используются внутри страны, — заявил Зеленский.

Такую же информацию до этого озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, около 90% военной помощи, предоставленной Украине, были потрачены на территории США и вложены в развитие экономики. Он подчеркнул важность продолжения предоставления военной помощи Киеву именно из-за этого фактора.

До этого Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?» Ответа он так и не дал.

При этом сам Зеленский оказался также немногословен. Когда на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме его спросили, сможет ли Украина победить в конфликте с Россией без помощи Вашингтона, он не смог ответить. Политик промолчал и пожал плечами.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.