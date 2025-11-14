Запуск американской ракеты к Марсу сорвался Компания Blue Origin из США отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу в рамках миссии NASA. Там отметили, что старт ракеты был запланирован на 14:57 по местному времени (22:57 мск) с мыса Канаверал во Флориде.

Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование, — сообщили в компании.

При этом представители организации не объяснили причину остановки запуска. В ноябре Blue Origin уже отменяла запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

До этого сообщалось, что США надеются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. По словам министра транспорта — исполняющего обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи, после этого начнется строительство базы для миссии длиной в восемь месяцев.