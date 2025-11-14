Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:39

Запуск американской ракеты к Марсу сорвался

Компания Blue Origin из США отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу

Фото: Thomas Lammeyer/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу в рамках миссии NASA. Там отметили, что старт ракеты был запланирован на 14:57 по местному времени (22:57 мск) с мыса Канаверал во Флориде.

Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование, — сообщили в компании.

При этом представители организации не объяснили причину остановки запуска. В ноябре Blue Origin уже отменяла запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

До этого сообщалось, что США надеются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. По словам министра транспорта — исполняющего обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи, после этого начнется строительство базы для миссии длиной в восемь месяцев.

Марс
космос
ракеты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.