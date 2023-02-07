Заключенный Пенсильвания-авеню: Байден ответит за китайский аэростат Впервые в современной истории кресло президента США скорее отпугивает потенциальных кандидатов, чем привлекает их

Фото: AP/ТАСС

Лидер США Джо Байден

Предстоящее 7 февраля выступление президента США Джо Байдена в конгрессе, известное как «О положении в стране» (State of the Union), может начаться с большого конфуза. За несколько часов до приезда президента на Капитолийский холм группа конгрессменов-республиканцев объявила, что намерена устроить Байдену бойкот. NEWS.ru выяснял, в чем смысл демонстративного игнорирования главной речи главы государства и почему Байден превратился в заложника собственной должности.

Над пропастью во лжи

Через несколько часов президент США Джо Байден появится в зале Капитолия, где его будет ждать конгресс в полном составе нижней и верхней палат. Глава исполнительной власти раз в году выступает с большим отчетным докладом перед представителями власти законодательной, а через них — перед всем населением США. Но «О положении в стране» шире, чем просто отчет о проделанной работе. В таких речах президенты делают и заявку на будущее, обрисовывают законодателям, на что им следует обратить внимание в предстоящий год.

Выступление президента перед конгрессом — действо в значительной степени церемониальное, так как в общих чертах содержание речи становится известно заранее. Именно эта прозрачность дает возможность оппонентам правящей в данный год администрации подготовиться к событию, чтобы набрать очки на главном политическом перформансе года. На этот раз группа республиканских законодателей во главе с Мэри Миллер объявила, что как только президент появится на трибуне Капитолия, они демонстративно и с шумом покинут зал.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Президент США Джо Байден

Мы не будем присутствовать на этом выступлении, чтобы выслушивать, как он (Байден. — NEWS.ru) будет привычно лгать. Всё президентство Байдена — одна сплошная ложь, которой аплодируют левые массмедиа и члены конгресса, — заявила иллинойская конгрессвумен.

Миллер нашла повод для привлечения внимания к своей персоне в том, что Джо Байден, по ее мнению, недостаточно решительно действовал во время пролета через воздушное пространство США китайского аэростата. Событие это хотя и наделало шума в последние несколько дней, тем не менее нанесло безопасности США настолько минимальный ущерб, что понятно, что мотивация республиканки шита белыми нитками. Не было бы китайского воздушного шара, нашелся бы другой повод.

Эти поводы Миллер сама же и перечислила: иммиграционная политика, инфляция, гендерные проблемы в школах, а также «вычищение из рядов вооруженных сил самых ярких военачальников» и «позорное бегство из Афганистана».

Вспомнить гражданскую войну в Штатах

Не то чтобы Джо Байден сильно расстроится из-за такого бойкота, тем более проанонсированного накануне. Американская политическая культура знает и не такие демарши. История бойкотов выступлений главы государства началась еще в 1971 году, когда сразу 12 законодателей (все чернокожие) ушли с выступления президента Ричарда Никсона. Первый организованный бойкот ежегодной речи президента стал и самым массовым (во всяком случае, до сих пор). Те или иные законодатели в разное время пытались «бастовать», но в основном это были индивидуальные акты протеста.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Президент Ричард М. Никсон выступает с посланием о положении в стране на совместном заседании Конгресса в столице страны, Вашингтоне, 1971 год

Так, в 2012 году против политики Барака Обамы «проголосовал ногами» республиканец Даг Ламборн. В 2018 году бойкот президенту Дональду Трампу устроили несколько конгрессменов-демократов. История повторилась и в 2020 году. Тогда не кто иной, как сама спикер палаты представителей Нэнси Пелоси разорвала текст выступления Трампа.

А уже в 2022 году первую речь Байдена пытались омрачить трое республиканцев.

Межпартийное напряжение в США всё ближе подходит к той грани, за которой обе стороны рискуют забыть цивилизованные традиции, сказал NEWS.ru американист Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

Взаимная неприязнь республиканцев и демократов приобретает все более скандальные формы. Не будет сильным преувеличением описать происходящее как вялотекущую гражданскую войну или как предвоенное время. Нет никаких признаков того, что раскол в американском обществе начинает сокращаться или что он хотя бы перестаёт углубляться. В 1860-х годах разногласия о путях развития Соединенных Штатов вылились из межпартийных дискуссий в общенациональный вооруженный конфликт. Сейчас США движутся в очень опасной близости к повторению такого сценария.

Байдену некуда идти

Политические обозреватели за несколько часов до речи-2023 (она начнется, когда в Москве будет уже вечер) сейчас делают ставки на то, сколько законодателей будут готовы поддержать призыв Мери Миллер «показать фигу» президенту-демократу. Но в любом случае, это окажется не более чем малозначащим эпизодом в истории американского межпартийного противоборства.

Куда более серьезной видится политологам та называемая проблема-2024 — вопрос о том, кто займет Белый дом после Джо Байдена. Многие эксперты предсказывают, что его место займет сам Байден, несмотря на то что даже свой первый срок он проходит с видимым трудом.

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Политологи обращают внимание на беспрецедентную (во всяком случае за последние 40 лет) ситуацию, когда на день третьего по счету «Положения в стране» у докладчика нет ни одного официально заявленного конкурента на ближайшую президентскую кампанию, как внутри собственной партии, так и в конкурирующей.

Обычно к этому моменту на гонку заявляется уже несколько десятков претендентов. На этот раз же единственным человеком, который вслух заявляет о своих президентских амбициях, является Дональд Трамп. Никогда ранее в истории США звезды на их флаге не сходились таким странным образом, что в Белом доме находится президент, который заставляет сомневаться в его дееспособности даже однопартийцев. Точно так же прежде не случалось, чтобы проигравший последние выборы президент оставался в своей партии самым сильным кандидатом — настолько сильным, что конкурировать с ним на праймериз однопартийцы считают пустой тратой времени.

В 1983 году в похожей ситуации находился Рональд Рейган. Тогда республиканец выиграл свои вторые выборы в 49 штатах из 50 именно потому, что прочие кандидаты заведомо понимали бессмысленность своего соперничества с самым ярким президентом после, может быть, Джона Кеннеди. К слову, Рейган тогда также был самым возрастным президентом за всю историю США, и всё равно он был на восемь лет моложе нынешнего хозяина Белого дома.

Знакомые с обстановкой в нынешней Республиканской партии люди утверждают, что никто из восходящих звезд не хочет заявляться на праймериз, потому что Трамп просто разорвет их в клочья еще до выборов. В среде республиканцев поэтому сейчас все откровеннее говорят о Трампе как политике, паразитирующем на партии, чем возглавляющем ее. Это приводит к неслыханной за всю историю США ситуации, когда многие республиканцы в глубине души предпочли бы победу кандидата от демократов победе «своего» выдвиженца.

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

Тем не менее избежать праймериз, даже если они состоятся «для галочки», обеим партиям не удастся, говорит Александр Петров.

В истории обеих партий были прецеденты, когда перед началом процесса праймериз казалось, что конкурировать с «тяжеловесами» нет смысла. Но так могли не считать сами выдвиженцы, и их «дерзость» приносила желанные плоды. Из недавней истории можно вспомнить карьеру Барака Обамы, которого в партии первоначально воспринимали как выскочку без малейших шансов не только на Белый дом, но даже на внутрипартийный успех. Поэтому совсем не исключено, что и на этот раз в обеих партиях найдутся свежие кандидаты, которые не побоятся авторитетов. Учитывая усталость демократов от Байдена, а республиканцев от Трампа, шансы на успех у таких «выскочек» совсем не нулевые.

Видевшие текст предстоящей сегодня речи Байдена инсайдеры говорят, что в ней он может если не официально объявить, то намекнуть на свои планы на Белый дом после 2024 года. Не то чтобы Байден особо рвался туда на второй срок, но это тот случай, когда партия сказала «надо» (ситуация, знакомая больше по советской, чем по американской истории). Это признак того, что у демократов, как и у республиканцев, на скамейке запасных нет ни одной реальной замены. Тем самым Джо Байден странным образом из хозяина Белого дома превращается в его заключенного, находясь в хрестоматийной позиции «уйти нельзя остаться».