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Задержан подозреваемый в стрельбе в массажном салоне в США

05:14, 17 марта 2021 10
Фото: pixabay.com

В США задержан подозреваемый в нападении на массажный салон в округе Чероки неподалеку от города Атланта, штат Джорджия. Об этом сообщает телеканал KIRO.

По информации СМИ, задержанный — 21-летний Роберт Аарон Лонг. Он был остановлен полицией после погони в округе Крисп, находящемся в нескольких часах езды от места стрельбы.

В свою очередь, правоохранители сообщили о смерти одного из пострадавших при стрельбе, в которой подозревается Лонг. Общее число погибших при атаках на массажные салоны в Атланте достигло восьми человек. Информация о состоянии одного пострадавшего отсутствует.

Ранее стало известно, что в Атланте были совершены атаки на три массажных салона. Во всех большинство персонала составляли выходцы из Азии. Полиция устанавливает возможную связь между тремя атаками. Об этом писал NEWS.ru.

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