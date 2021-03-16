Задержан подозреваемый в стрельбе в массажном салоне в США

https://static.news.ru/photo/7a53dfcc-42c4-11eb-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В США задержан подозреваемый в нападении на массажный салон в округе Чероки неподалеку от города Атланта, штат Джорджия. Об этом сообщает телеканал KIRO.

По информации СМИ, задержанный — 21-летний Роберт Аарон Лонг. Он был остановлен полицией после погони в округе Крисп, находящемся в нескольких часах езды от места стрельбы.

В свою очередь, правоохранители сообщили о смерти одного из пострадавших при стрельбе, в которой подозревается Лонг. Общее число погибших при атаках на массажные салоны в Атланте достигло восьми человек. Информация о состоянии одного пострадавшего отсутствует.

Ранее стало известно, что в Атланте были совершены атаки на три массажных салона. Во всех большинство персонала составляли выходцы из Азии. Полиция устанавливает возможную связь между тремя атаками. Об этом писал NEWS.ru.