«За пределами приличия»: популярный актер не поедет в Канаду из-за эсэсовца Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за скандала с эсэсовцем

Фото: F. S/AdMedia/Global Look Press

Роб Шнайдер

Известный американский комик, актер, сценарист и продюсер Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за скандала с чествованием бывшего бойца СС Ярослава Хунку в парламенте. В своем аккаунте в Twitter (X) он решительно осудил Оттаву и заявил, что произошедшее «за пределами приличия». Известно, что Шнайдер имеет еврейские корни.

Я только что отменил поездку в Канаду. Я просто не могу. Это за пределами приличия. Тирания Трюдо (премьер-министр Канады Джастин. — NEWS.ru) в отношении мирных протестующих <…> кажется незначительной в сравнении с этим презренным и возмутительным актом чествования <…> одного из нацистских солдат СС, — написал Шнайдер.

Актер уточнил, что он отменяет свою поездку в страну в знак протеста. Вместе с тем он напомнил канадским властям, что их предки боролись с нацистами, а они же теперь их чествуют в парламенте.

Ранее инцидент с эсэсовцем в парламенте прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что власти Канады обязаны предать правосудию приглашенного гостя. По его словам, подобные преступления не имеют срока давности. Если Канада не обличит нацизм, то ее репутация будет запятнана безвозвратно, добавил пресс-секретарь президента.