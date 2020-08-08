Юристы демократов заявили о неконституционности последних указов Трампа

https://static.news.ru/photo/c58706d4-da52-11ea-b2d6-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявил о неконституционности четырёх последних указов президента США Дональда Трампа. Они были подписаны накануне в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса.

Мои советники, занимающиеся вопросами соответствия конституции, говорят, что указы абсурдно неконституционны. Они несут расходы в связи с коронавирусом, теряют доходы и вынуждены увольнять медиков, спасателей и представителей других важных профессий, — цитирует сообщение ТАСС.

Своим первым указом Дональд Трамп распорядился приостановить сбор налога на зарплату, а вторым — увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Помимо этого, американский лидер продлил длительность моратория на выселение американских граждан из съемного жилья.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.