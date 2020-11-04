Явка на выборы в США оказалось рекордной за 120 лет

https://static.news.ru/photo/118a4a3a-1eb6-11eb-8697-fa163e074e61_660.jpg Очередь в избирательный участок (Нью-Йорк, США) Фото: Xinhua/Wang Ying/Global Look Press

Число избирателей на выборах президента Соединённых Штатов стало наибольшим за последние 120 лет, заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл МакДональд, руководитель United States Election Project.

Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка, — сказал он.

По его словам, в настоящий момент известно, что голос на выборах отдали 160 млн человек — это 66,9% от общего числа избирателей. В 1900 году явка на выборах достигала 73,7%.

При этом подсчёт голосов ещё ведётся и данные будут уточнять.

Как писал NEWS.ru, демократ Джо Байден обошёл на выборах в штате Мичиган республиканца Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.