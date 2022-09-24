WSJ: стратегический нефтяной резерв США упал до уровня 1984 года

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

США теряют свою нефтяную подушку безопасности по мере того, как реализуется план Белого дома по снижению цен на нефть в мире. В настоящее время запасы в стратегическом нефтяном резерве (SPR) составляют 427 млн баррелей нефти, что является минимальным уровнем с 1984 года, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на прошлой неделе объем нефти в SPR уменьшился на 7 млн баррелей. При этом текущий объем в SPR впервые с 1983 года оказался меньше, чем коммерческие запасы, объем которых составляет 430,8 млн баррелей.

С момента объявления 31 марта президентом США Джо Байденом плана по борьбе с высокими ценами на топливо, Вашингтон продал 155 млн баррелей из предусмотренных 180 млн. Стоимость топлива в стране упала с $5,03 за галлон (3,7 литра) до $3,66 за галлон, однако при возникновении проблем с поставками нефти в США, Вашингтон может попасть в рискованную ситуацию, считают в издании.

Ранее стало известно, что попытки США ввести предельные цены на нефть являются клоунадой, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, аналитик Александр Фролов. Он отметил, что Америка собирается наказывать тех, кто будет покупать нефть дороже, при этом в Вашингтоне уверены, что Москва будет вынуждена продавать нефть на новых условиях. Эту ситуацию Фролов считает анекдотичной.