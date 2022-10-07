WSJ: Киев попросил США о поставке ракет ATACMS для ударов по Крыму

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина просит США поставить вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), которые позволят ВСУ ударить по территории России, включая Крым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей конгресса. Однако Вашингтон отказывается от поставок, опасаясь, что Москва может воспринять такой шаг как эскалацию.

Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму, — сообщил неназванный представитель Конгресса США.

Украинские официальные лица убеждали американских законодателей, что ракеты необходимы для нанесения ударов по якобы находящейся в Крыму базе беспилотников. Однако американские чиновники считают, что ракеты с большой дальностью действия Киеву на данном этапе конфликта не нужны, а сами поставки ракет Украине могут подорвать «боевую готовность военных» и истощить собственные запасы США.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО следует воздержаться от поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, это решение может привести к катастрофическим последствиям для Европы и способно расширить зону военного конфликта и привести к прямому столкновению Москвы и Альянса. Дипломат также указал на юридическую ничтожность заявлений Запада о поставках вооружений Украине в рамках ее права на самооборону.