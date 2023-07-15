Взрывы прогремели на химическом заводе в США

Фото: twitter.com/sdpnoticias

В американском городе Плакемин (штат Луизиана) прогремели множественные взрывы, передает телеканал РЕН ТВ. Предполагается, что ЧП произошло на химическом заводе Dow Chemical.

Один из взрывов попал на видео. Также на кадрах с места инцидента видно пламя пожара и густой столб дыма. На место происшествия направлены спасательные службы. О причинах ЧП информации пока нет.

Ранее сообщалось, что прогремел взрыв на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa в Мексиканском заливе. По последним данным, в результате взрыва пострадали пять человек. Всего на платформе находились 180 человек.

В Татарстане НГДУ «Елховнефть» произошел взрыв резервуара с химикатами. Предполагается, что его причиной стал контакт пироформных отложений с кислородом. В результате ЧП погибли двое рабочих.

Ранее в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области погибли шестеро человек, еще двое пострадали. Взрыв прогремел в ходе демонтажа технического трубопровода на территории предприятия. Возгорания после взрыва не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть нескольких лиц.