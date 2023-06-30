Названа предположительная причина взрыва на «Елховнефти» в Татарстане Причиной пожара на «Елховнефти» в Татарстане могло стать взаимодействие химикатов с кислородом

Фото: СУ СК России по Республике Татарстан

Резервуар с химикатами НГДУ «Елховнефть» мог взорваться из-за пироформных отложений с кислородом, сообщает Telegram-канал SHOT. Емкость вспыхнула в момент, когда рабочие спускались с нее. Мужчины погибли при падении с высоты.

По информации SHOT, начальник участка с оператором провели осмотр резервуаров. Рабочие открыли люк, сделали замеры донных отложений, закрыли его и стали спускаться.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее стало известно, что в Татарстане произошел пожар на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино. В МЧС Татарстана сообщили, что в результате ЧП два человека пострадали.

До этого в Екатеринбурге в районе линий электропередачи подстанции «Южная» загорелись хозпостройки и мусор. Пожар вызвал короткое замыкание, повредились провода. Электроснабжение автоматически перевели на резервные схемы, поэтому последствия ЧП для жителей областного центра были кратковременными и минимальными, отметили в пресс-службе компании «Россети Урал».