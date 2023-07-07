Мощный взрыв прогремел на нефтяной платформе в Мексике Tribuna: пять человек пострадали при взрыве на нефтедобывающей платформе в Мексике

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На берегу Мексиканского залива прогремел взрыв на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa, сообщает мексиканское издание Tribuna Campeche. По последним данным, в результате взрыва пострадали пять человек, всего на боту находились 180 человек. На месте работают оперативные службы.

По данным Tribuna, взрыв прогремел недалеко от штата Кампече в Мексике. Причина его возникновения не раскрывается. Сейчас всех людей эвакуируют на вспомогательных судах на платформу Akal Golfo.

Ранее в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области погибли шестеро человек, еще двое пострадали. Взрыв прогремел в ходе демонтажа технического трубопровода на территории предприятия. Возгорания после взрыва не было. Следственный комитет возбудил уголовное дел по по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть нескольких лиц.

До этого в Москве произошел взрыв в лабораторном корпусе здания Института органической химии. Пострадал один человек, он был доставлен в больницу с ожогами. Предполагается, что причиной взрыва стала «неудачная химическая реакция».