В здании Института органической химии в Москве произошел взрыв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве произошел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, один человек получил ранение.

Канал уточняет, что происшествие случилось в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего госпитализировали с химическими ожогами.

По информации Telegram-канала Baza, причиной взрыва стала «неудачная химическая реакция».

Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать ошибки при работе с толуолом. В результате происшествия погиб один человек — водитель грузовика. Мужчина получил ожоги 90% тела и скончался в больнице. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

В марте в Московской области произошел пожар на одном из старейших химзаводов. СМИ писали, что на территории промобъединения «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном загорелся резервуар объемом 12 тысяч кубометров, полностью заполненный топливным маслом. По другим данным, на заводе загорелась емкость с химической жидкостью, огонь охватил площадь 50 квадратных метров.