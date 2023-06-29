Пострадавший при пожаре на химзаводе в Нижнем Новгороде умер в больнице

Фото: МЧС Нижегородская область

Водитель грузовика, пострадавший при пожаре на химзаводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде, скончался в больнице, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Мужчина получил ожоги 90% тела. По факту возгорания на химическом заводе возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, причиной пожара на предприятии могли стать ошибки при работе с толуолом. Согласно данным канала, взрыв прогремел во время перекачки легковоспламеняющейся жидкости из цистерны, пламя вспыхнуло в считанные секунды.

Ранее спасатели локализовали возгорание на площади 800 квадратных метров. На место прибыл пожарный поезд. По данным регионального главка МЧС, пожар вспыхнул на заводе в Канавинском районе, загорелись грузовик и гараж. К тушению привлекли 51 человека и 14 единиц техники.

Нижегородцы публиковали в соцсетях кадры, на которых видно сильное задымление в городе.

В марте в Московской области произошел пожар на одном из старейших химзаводов. СМИ писали, что на территории промобъединения «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном загорелся резервуар объемом 12 тысяч кубометров, полностью заполненный топливным маслом. По другим данным, на заводе загорелась емкость с химической жидкостью, огонь охватил площадь 50 квадратных метров.