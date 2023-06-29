Очевидцы сообщили о крупном пожаре в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде загорелись несколько гаражей и фура с горючей жидкостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Нижнего Новгорода сообщили о крупном пожаре на западе города и опубликовали фото и видеоматериалы, на которых запечатлен высокий столб дыма, разносимый ветром вдоль города. В региональном МЧС рассказали NEWS.ru, что пожар вспыхнул в Канавинском районе, горят фура и гаражи. Telegram-канал Ni Mash сообщает об одном пострадавшем — сотруднике химзавода «Бальзам», у мужчины ожоги 90% тела.

К ликвидации пожара привлечены 51 человек и 14 единиц техники.

Канавинский район, шоссе Жирокомбината, д.22. Горят фура и гараж. К тушению пожара привлечены 51 человек и 14 единиц техники, — сказали в МЧС.

По данным Mash, на химическом заводе горят фуры с прицепом, в котором находится легковоспламеняющийся толуол. Из-за этого пламя стремительно перекинулось на стоящие рядом гаражи с краской. Пожару на площади 800 кв. м присвоен третий ранг сложности.

В 10:49 пожар локализовали на площади 800 кв м. На место прибыл пожарный поезд.

В 10:49 объявлена локализация пожара на площади 800 кв.м. Превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, — добавили в ведомстве.

Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити» вспыхнул пожар, загорелись строительные конструкции. Его площадь составила около 40 квадратных метров

Также сообщалось, что сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.