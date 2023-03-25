Появилось видео пожара в районе «Москва-Сити» Стройка загорелась рядом с «Москва-Сити»

Фото: Соцсети

Пожар произошел на стройке рядом с «Москва-Сити». По предварительным данным, загорелись строительные конструкции, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожар потушен, площадь его составила около 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

25 марта 2023 года в 13:58 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, где по предварительной информации происходит возгорание на стройке строительных конструкций. <...> В 14:16 пожар локализован. В 14:27 — ликвидация открытого горения. <...> В 14:32 - полная ликвидация пожара, — сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

На появившемся в Сети видео видно горящее здание. Высоко в небо поднимается столб серого дыма.

19 марта возле делового центра «Москва-Сити» на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль. Пожарные потушили машину, о пострадавших не уточнялось. Также 12 февраля пожар произошел в одной из башен «Москва-Сити», огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В МЧС сообщали, что на четвертом этаже строящегося здания случилось загорание строительных материалов. Сведений о пострадавших не поступало.