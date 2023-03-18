Один из старейших химзаводов загорелся в Подмосковье «112»: химический завод загорелся в Долгопрудном

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Московской области загорелся химический завод в Долгопрудном, пожару присвоен третий ранг сложности, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, на территории промобъединения «Тонкий органический синтез» произошло возгорание цистерн с топливом.

Как уточнил источник РЕН ТВ, загорелся резервуар с маслом объемом 12 тысяч кубометров, он заполнен полностью. Вплотную стоят два таких же — пустой и наполовину полный. Был риск, что пламя перекинется на них.

По предварительным данным «112», пострадал один человек.

По информации РИА Новости, на территории завода в Долгопрудном загорелась емкость с химической жидкостью. Открытое горение уже ликвидировано, площадь составила 50 квадратных метров, сообщает агентство со ссылкой на экстренные службы.

Появились первые снимки с загоревшегося предприятия.

Завод в Долгопрудном является одним из старейших российских предприятий, работающих в сфере химической промышленности.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар в Астраханском заповеднике спустя двое суток после того, как произошло возгорание. Представители особо охраняемой территории сообщили, что пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила около 12 тысяч гектаров.