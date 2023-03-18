Пожар в Астраханском заповеднике локализовали

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Спасатели локализовали пожар в Астраханском заповеднике спустя двое суток после его начала, сообщили ТАСС в пресс-службе особо охраняемой природной территории. Площадь, пройденная огнем, по предварительным данным, составила почти 12 тысяч гектаров.

Ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 11 700 гектаров, в том числе около 480 гектаров — лесная площадь (в основном непокрытая лесом — гари прошлых лет), — говорится в сообщении.

Крупный пожар в Астраханском заповеднике произошел 16 марта. Сообщалось, что пламя распространилось на четыре тысячи гектаров. Ситуацию осложнил сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Перед этим, 14 марта, возгорание произошло на Обжоровском участке, где за сутки площадь пожара выросла примерно до трех тысяч гектаров, вскоре он был локализован.

17 марта в региональном главке МЧС сообщали об отсутствии угрозы распространения огня на населенный пункт Блиново. Спасатели отмечали, что фронт пожара в Астраханском биосферном заповеднике расположен на удалении более пяти километров от Блиново. Для недопущения перехода огня на населенный пункт из-за возгорания сухой растительности в заповеднике была привлечена группировка сил и средств МЧС России по Астраханской области.