В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ

В Астраханском заповеднике произошел еще один крупный пожар, пламя распространилось на четыре тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя заповедника. Ситуация осложняется сильным ветром скоростью до 20 м/с.

По данным агентства, возгорание началось на Обжоровском участке вечером 14 марта. За сутки площадь пожара составила порядка трех тысяч гектаров, но его локализовали.

К сожалению, ночью на Обжоровский участок пришел второй пожар. <...> Ориентировочная площадь, пройденная огнем, около четырех тысяч гектаров, — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, огонь перекинулся со стороны правого берега протока Старая Протока.

Ранее крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцово. Изначально площадь распространения огня составила 1750 квадратных метров, в дальнейшем она выросла до трех тысяч квадратных метров. Также зафиксировано обрушение.

При пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме в Белгороде погибли два человека. Возгорание началось в трехкомнатной квартире. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.