Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Белгороде

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Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Гагарина в Белгороде. В результате погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачена одна из комнат. К сожалению, в результате пожара погибли два человека — мужчина и женщина, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 21:48 в субботу, 11 марта. В 22:10 пожар был локализован, в 22:18 сообщили о его ликвидации. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.

В тушении участовали 26 человек, были привлечены 9 единиц специальной техники.

Причины происшествия устанавливаются.

В субботу, 11 марта, пожар произошел на юго-востоке Москвы.. В результате возгорания в 14-этажном здании погиб один человек, еще один пострадал.

Ранее в столичном районе Останкино загорелось здание, в котором находится редакция телеканала «Спас». В результате никто из сотрудников канала не пострадал.