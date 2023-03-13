Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье Пожар площадью 3000 «квадратов» произошел на складе в подмосковном Одинцово

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцово. Изначально площадь распространения огня составила 1750 квадратных метров, в дальнейшем она выросла до 3 тысяч квадратных метров. Также зафиксировано обрушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РОссии.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Зеленая, дом 10. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание склада. По предварительной информации, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров, обрушение на площади 2000 квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. В тушении огня участвуют 83 человека и 23 единицы специальной техники.

Также на место происшествия были направлены специалисты для проведения замеров воздуха на превышение норм ПДК. По результатам замера вредных веществ не обнаружено, уточнили в МЧС.

В субботу, 11 марта, пожар произошел на юго-востоке Москвы. В результате возгорания в 14-этажном здании погиб один человек, еще один пострадал.

Ранее в столичном районе Останкино загорелось здание, в котором находится редакция телеканала «Спас». В результате никто из сотрудников канала не пострадал.