Шесть человек погибли при взрыве на заводе под Самарой

Фото: vk.com/promsintez63

Шесть человека погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще два человека пострадали.

В Чапаевске произошел взрыв на заводе «Промсинтез», погибли шесть человек, травмы получили двое, — сказал собеседник агентства.

Взрыв прогремел в ходе демонтажа технического трубопровода на территории предприятия. Возгорания после взрыва не было.

«Промсинтез» является производителем промышленных взрывчатых веществ, его продукция применяется в горнодобывающей отрасли при разведке запасов нефти и газа, добыче полезных ископаемых.

Накануне в Москве произошел взрыв в лабораторном корпусе здания Института органической химии. Пострадал один человек, он был доставлен в больницу с ожогами. Предполагается, что причиной взрыва стала «неудачная химическая реакция».

Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде. По предварительной версии, к возгоранию могли привести ошибки при работе с толуолом. Погиб один человек — водитель грузовика. Он скончался в больнице, куда был доставлен с ожогами 90% тела.