ВВС: две трети стратегических ядерных сил США всегда готовы к бою

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Две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Стратегического командования ВВС США. В военном подразделении назвали это оружие эффективным и надежным.

Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте, — говорится в официальном сообщении.

По данным американского Бюллетеня ученых-атомщиков, сейчас США располагают примерно 1,7 тысяч ядерных боеголовок на стратегических носителях. Еще 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Вместе с тем 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе. В резерве Пентагона находится 1938 ядерных боезарядов, не развернутых на носителях.

6 сентября США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания. В испытаниях задействовали невооруженную ракету, способную нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Для запуска применяли шахтную установку на базе Космических сил Vanderberg в Калифорнии.