США проверят системы ядерного сдерживания США в среду запустят МБР Minuteman III для проверки системы ядерного сдерживания

Фото: U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в среду, 6 сентября, планируют осуществить испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, заявил в ходе брифинга представитель Пентагона Пэт Райдер. В испытаниях предполагается задействовать невооруженную ракету, способную нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Для запуска задействуют шахтную установку на базе Космических сил Vanderberg в Калифорнии.

Целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания. <...> Этот испытательный пуск МБР подтвердит и проверит эффективность, готовность и точность системы вооружения, — сообщил Райдер.

При этом США уведомили правительство РФ о предстоящем испытании в соответствии существующими двусторонними обязательствами. Предполагается, что учебная головная часть ракеты упадет на полигоне в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.

Это уже третье испытание американской МБР в текущем году. Предыдущий запуск проводился в апреле.Тогда снаряд преодолел 4200 миль (6,7 километра) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км — единственная МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 Minuteman III, каждая из этих ракет способна нести до трех ядерных боеголовок. Данные МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.