Врач Белого дома рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Байдена Врач Белого дома Джа рассказал о сне и аппетите заразившегося коронавирусом Байдена

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Заразившийся COVID-19 президент США Джо Байден ночью хорошо спал, а утром полностью съел свой завтрак, рассказал 23 июля координатор группы реагирования Белого дома на коронавирусу Ашиш Джа. Он добавил, что состояние главы государства улучшилось, пишут «Известия».

Президент чувствует себя лучше, хорошо спал прошлой ночью. Он съел свой завтрак и обед полностью! Он даже показал мне свою тарелку. Я спросил о его аппетите. Он пошутил, что сожалеет только о том, что его аппетит не изменился, — сказал Джа на брифинге.

Байден заразился COVID-19 несколько дней назад. Лечащий врач сообщил, что у президента наблюдаются насморк, сильная утомляемость и кашель. Кроме того, у главы Белого дома поднималась температура, но сейчас она спала. Другие показатели, включая кровяное давление, остаются в пределах нормы.

Между тем агентство AP сообщило, что президент США сильно охрип. Когда он проводил совещание по экономическим вопросам в дистанционном формате, у него наблюдались хриплость голоса и сильный кашель. Однако сам Байден отметил, что чувствует себя намного лучше, чем выглядит.