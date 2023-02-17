Врач Белого дома дал оценку психическому состоянию Байдена Врач заявил, что Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Врач Белого дома Кевин О’Коннор положительно оценил психическое здоровье президента США Джо Байдена, передает РИА Новости. По словам доктора, американский лидер не страдает от склероза или неврологических расстройств.

Чрезвычайно детальное неврологическое обследование вновь обнадежило тем, что нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз, — заявил Кевин О’Коннор.

В то же время О’Коннор отметил, что в обеих стопах у президента наблюдается периферическая невропатия. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы.

Ранее врач Белого дома высказался о физическом здоровье Джо Байдена по итогам ежегодного медицинского освидетельствования. Доктор подчеркнул, что президент США здоров и в состоянии исполнять свои обязанности.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил о самых забавных ляпах и казусах американского президента Джо Байдена, опубликовав подборку видео и посочувствовав президенту. В подборке Медведев напомнил о случаях, когда Байден «здоровался с невидимкой», засыпал во время официальной церемонии, падал на ступеньках трапа самолёта и забывал имя своего оппонента, экс-президента США Дональда Трампа.