«Трудно ему»: Медведев посочувствовал 79-летнему Байдену Медведев опубликовал подборку ляпов и казусов с участием Байдена

Джо Байден / Фото Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале вспомнил о самых забавных ляпах и казусах американского президента Джо Байдена, опубликовав подборку видео. Политик отметил, что 79-летнему президенту США «трудно», он также провёл параллель между нынешним главой Белого дома и генсеком СССР Леонидом Брежневым.

Во время визита президента США в Южную Корею репортёры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге. В ответ Байден сказал просто Hello, а затем, спустя несколько секунд, добавил: «Это всё... Точка», — заметил Медведев.

В подборке Медведев напомнил о случаях, когда Байден «здоровался с невидимкой», засыпал во время официальной церемонии, падал на ступеньках трапа самолёта, забывал имя своего оппонента, экс-президента США Дональда Трампа.

Администрация президента США ранее объяснила ситуацию с падением Байдена во время подъема по трапу на Борт номер один. Оказывается, американский лидер не совладал с порывами ветра. Эта информация тоже заставила американцев задуматься о состоянии своего президента, учитывая, что скорость ветра в тот момент составляла 6 м/с.