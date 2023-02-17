Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена Врач Белого дома О'Коннор: Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Врач Белого дома Кевин О’Коннор провел ежегодное медицинское освидетельствование 80-летнего президента США Джо Байдена, передает РИА Новости. По словам доктора, американский лидер здоров и в состоянии исполнять свои обязанности.

Президент Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего, — сказано в заключении Кевина О’Коннора.

Между тем, ранее сообщалось, что жена президента США Джо Байдена Джилл переживает из-за влияния на состояние мужа событий в стране и мире. В частности, Джилл Байден обеспокоена из-за сказавшихся на её супруге последствий пандемии коронавируса и спецоперации РФ на Украине. Другие источники сообщили. что в семье главы американского государства не все одобряют намерение Байдена принять участие в следующих выборах президента США в 2024 году.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил о самых забавных ляпах и казусах американского президента Джо Байдена, опубликовав подборку видео и посочувствовав президенту. В подборке Медведев напомнил о случаях, когда Байден «здоровался с невидимкой», засыпал во время официальной церемонии, падал на ступеньках трапа самолёта и забывал имя своего оппонента, экс-президента США Дональда Трампа.