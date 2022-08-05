СМИ узнали о беспокойстве жены Байдена за состояние супруга CNN: жена Джо Байдена Джил переживает за состояние супруга из-за событий в мире

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Жена президента США Джо Байдена Джилл переживает из-за влияния на состояние мужа событий в стране и мире. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомлённый источник. В частности, Джилл Байден обеспокоена из-за сказавшихся на её супруге последствий пандемии коронавируса и спецоперации РФ на Украине.

В Белом доме указали, что первая леди ощущает существующие проблемы и «мужественно» встречает их.

Джилл Байден глубоко чувствует, через что он проходит, — рассказал собеседник телеканала.

Другие источники сообщили. что в семье главы американского государства не все одобряют намерение Байдена принять участие в следующих выборах президента США в 2024 году. О таком намерении Байден заявлял неоднократно. В последний раз это случилось в июле текущего года.

В настоящее время Джо Байдену исполнилось 79 лет, к началу следующей президентской гонки ему будет почти 81. С Джилл они поженились в 1977 году, это второй брак главы государства. Первая супруга Байдена Нэйлия погибла вместе с их дочерью Наоми в 1972 году. От первого брака у президента остались сыновья Бо и Хантер, от второго родилась дочь Эшли.

В декабре 2019 года медицинский отчёт назвал Байдена «здоровым 77-летним мужчиной, годным для успешного выполнения президентских обязанностей». Перед вступлением в должность у него выявили проблемы в сердечно-сосудистой и пищеварительной системах.

Ранее зрители телеканала Fox News раскритиковали высказывания жены президента США Джо Байдена Джилл, которая попыталась оправдать неудачи супруга. Первая леди заявила, что у её мужа, на долю которого «столько всего выпало», было много надежд и планов, связанных с работой на посту президента, однако каждый раз ему приходится «решать насущные проблемы» в весьма непростых условиях.