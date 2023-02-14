Возросло число погибших при стрельбе в университете США Число погибших при стрельбе в университете Мичигана увеличилось до трех

Фото: AP/TASS

Число погибших в результате стрельбы в университете американского штата Мичиган возросло до трех, сообщает газета The Detroit News. Ранее было известно только об одной жертве инцидента. По данным полиции, еще пять человек получили ранения, они госпитализированы.

Многочисленные офицеры отреагировали. Мы быстро прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. И там мы действительно обнаружили несколько жертв стрельбы, — рассказал замначальника полиции Мичиганского государственного университета Крис Розман.

Поиски нападавшего продолжаются. По предварительным данным, стрельбу в кампусе университета устроил темнокожий мужчина невысокого роста в джинсовой куртке, красных ботинках и бейсболке.

В прошлом году в штате Пенсильвания произошла стрельба у салона красоты в городе Филадельфии. Огонь велся из проезжавшего мимо автомобиля. В результате ранения получили четверо подростков.

Также в 2022-м в Техасе 42-летний афроамериканец устроил стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле. Дети и персонал лагеря не пострадали. Нападавший был ранен в ходе перестрелки с прибывшей на место полицией и умер в больнице.