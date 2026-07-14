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14 июля 2026 в 10:06

Мошенники «заработали» 2,5 млн рублей на редких сплавах металлов

Мошенники обманули россиян на 2,5 млн рублей при покупке арматуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники обманули россиян на 2,5 миллиона рублей, беря предоплату за арматуру и редкие сплавы, обещая доставку, а в день отгрузки исчезая вместе с деньгами, выяснил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». В Подмосковье была развернута схема с сайтами-зеркалами: адреса и юридические лица регулярно менялись, тогда как внешний вид витрины оставался практически идентичным.

Злоумышленники находили покупателей, предлагали им выгодные условия, заключали договоры и до последнего момента оставались на связи. В день предполагаемой отгрузки они начинали переносить сроки, ссылаться на проблемы с логистикой, а затем блокировали клиентов.

В договорах фигурируют несколько компаний, однако с клиентами во всех случаях общаются одни и те же менеджеры с одних и тех же номеров. Пострадавшие подали коллективное заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что российские туристы все чаще становились жертвами мошеннических схем при бронировании жилья через Booking.com. Один из пострадавших рассказал, что забронировал два бунгало на острове Гили в Индонезии за 9 тыс. рублей на трое суток. Несмотря на отсутствие отзывов, это не вызвало у него подозрений, поскольку новые объекты нередко появляются без них.

Россия
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металлы
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