Четверо школьников пострадали в результате стрельбы в США

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла около салона красоты в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В результате ранения получили четверо школьников. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.

По имеющимся данным, все пострадавшие госпитализированы. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Как сообщает телеканал, стрельба велась из проезжавшего мимо салона красоты автомобиля. Никто из находившихся внутри заведения не пострадал.

О причинах случившегося не сообщается.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошёл на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесённого с собой пистолета.

Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Полиция прибыла на место через две минуты после звонка в службу спасения. К этому моменту персонал и дети попрятались в классах. Между стрелком и полицейскими завязалась перестрелка.

В итоге мужчина был ранен, его госпитализировали в больницу, где он умер.