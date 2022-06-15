Мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в США

Фото: Twitter

Мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошёл на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесённого с собой пистолета, сообщает телеканал Fox4.

Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Полиция прибыла на место через две минуты после звонка в службу спасения. К этому моменту персонал и дети попрятались в классах. Между стрелком и полицейскими завязалась перестрелка.

В итоге мужчина был ранен, его госпитализировали в больницу, где он умер. В лагере на момент стрельбы находились 150 детей, никто не пострадал. Злоумышленник выстрелил в дверь, пуля никого не задела.

Это уже вторая стрельба в США за вторые сутки. Днём ранее неизвестный открыл огонь в обувном магазине в торговом центре города Колумбус в Огайо. Один из посетителей погиб на месте.