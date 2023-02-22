Военный блогер предположил, в чем причина техногенных аварий в США Военный блогер Живов назвал диверсионную деятельность причиной техногенных аварий в США

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Причиной техногенных аварий в США может быть диверсионно-подрывная деятельность, считает военный блогер Алексей Живов. В беседе с «Радио 1» он отметил, что личности тех, кто устраивает поджоги неизвестны, но России стоит задуматься о том, чтобы создать для США контругрозу на ее территории.

Горят красиво и густым черным дымом. Не знаю, кто их поджигает, но Россия должна создавать контругрозы США, которые подразумевают диверсионно-подрывную деятельность на территории врага, то, чему прекрасно были обучены наши советские бабушки и дедушки, разведчики и контрразведчики, которые работали на территории блока капиталистических стран, — рассказал блогер.

По словам Живова, США и Запад должны чувствовать угрозу для своих территорий: заводов, объектов инфраструктуры, газопроводов и танкеров, чтобы у них отпало желание устраивать «адские пляски» на границах с Россией. Это позволит вернуть американцев «во вменяемое состояние», считает блогер.

Чем больше будет создаваться контругроз, уж не знаю кем, главное, что они создаются, тем быстрее американцы вернутся во вменяемое состояние, — заключил Живов.

Ранее в американском штате Огайо с рельсов сошел поезд с 50 контейнерами, в которых находились опасные вещества. После крушения вагоны охватило пламя. Через несколько дней в Огайо загорелся металлургический завод. Отмечается, что распространение огня началось после «неизвестного инцидента», а пожару предшествовал звук взрыва.