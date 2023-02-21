«Неизвестный инцидент» стал причиной пожара на металлургическом заводе Fox8: металлургический завод загорелся в американском штате Огайо

Фото: Global Look Press/© IMAGO/Marius Schwarz

В США произошел пожар на металлургическом предприятии в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox8. Отмечается, что распостранение огня началось после «неизвестного инцидента». По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал громкий взрыв.

Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж, — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, в результате инцидента несколько человек были отправлены в больницу. При этом точное число пострадавших не называется.

Ранее сообщалось, что на металлургическом заводе компании «Молирен» в городе Рошаль Московской области произошел взрыв. По имеющимся данным, на заводе взорвалась алюминиевая пыль. После хлопка произошел пожар, его площадь составила 200 квадратных метров. В результате ЧП один человек получил травмы.

До этого на территории ТЭЦ-2 в Калининграде взорвался пункт подачи газа, что привело к гибели одного человека и ранению еще двоих. Сообщалось, что двое пострадавших получили ожоги второй и третьей степени.