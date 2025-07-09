Группа наемников по заказу ЧВК «Вагнер» готовила в Британии серию нападений на объекты бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а затем планировала и похитить предпринимателя, сообщает The Guardian со ссылкой на материалы суда. Пятеро жителей королевства признаны виновными.

Трое мужчин, 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена, были признаны виновными в поджоге склада в Лондоне. Один из обвиняемых вел прямую трансляцию инцидента с помощью своего мобильного телефона. Склад, который они подожгли, использовался для хранения гуманитарной помощи и оборудования Starlink, предназначенного для Украины.

Ранее 25-летний гражданин Узбекистана был приговорен к пяти годам ограничения свободы за участие в специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер». Согласно материалам дела, в телефоне подозреваемого нашли доказательства его участия в боях.

До этого стало известно о завершении основной миссии ЧВК «Вагнер» в Мали и возвращении группы в Россию. За 3,5 года бойцы совместно с малийскими военными освободили все региональные столицы, включая Гао, Тимбукту, Анефис и Кидаль, увеличив подконтрольную правительству территорию более чем вдвое. Таким образом, «Вагнер» уничтожил тысячи боевиков и помог создать боеспособную малийскую армию.